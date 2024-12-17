«Немцы» теперь будут ездить в режиме автопилота — получено одобрение
Mercedes-Benz получил одобрение на систему автономного вождения DRIVE PILOT уровня 3. Благодаря внедрению этой системы автомобили смогут передвигаться на трассах со скоростью до 95 км/ч в режиме автопилота.
Системой в 2025 году оснастят модели S-Class и электрический седан EQS, во время использования автомобиля водитель сможет читать книгу, работать или смотреть фильмы посредством мультимедиа MBUX. У Drive Pilot более 35 датчиков и камер, радары и LiDAR, обеспечивающие высокий уровень безопасности.
Новые автомобили Mercedes с автономной системой олицетворяют символ комфорта будущего. Благодаря разработке автономных технологий Mercedes к концу десятилетия намерен получить разрешение на вождение при скорости 130 км/ч.
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Источник: media.mercedes-benz.com