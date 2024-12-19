Очень щедрые скидки: популярный китайский автобренд устроил распродажу
Бренд Haval повысил размер прямой выгоды на свои автомобили. Так, прямая выгода на кроссовер Haval Jolion теперь составляет 100 000 рублей, с ее учетом цена на автомобиль начинается от 1 949 000 рублей.
Прямая выгода на Haval H3 также составила 100 тыс. рублей, его цена стартует от 2 599 000 рублей. На пикап GWM Poer распространяется такая же скидка, с ее учетом модель стоит от 3 349 000 рублей. На пикап GWM King Kong Poer предлагается дисконт в 200 тысяч рублей, цена с его учетом составляет 2 999 000 рублей.
Haval F7x подешевел на 100 тысяч рублей в версиях с мотором 1.5 литра и на 150 тысяч рублей с двигателем 2.0. На начальную комплектацию прямая выгода не распространяется (стоимость автомобиля стартует от 2 499 000 рублей).
Haval M6, который теперь собирают в Калуге на заводе «Автомобильные технологии», можно купить на 250 тысяч рублей дешевле, цена с учетом прямой выгоды начинается от 1 929 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.
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Источник: «Российская газета»