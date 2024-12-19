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Очень щедрые скидки: популярный китайский автобренд устроил распродажу

Бренд Haval ввел прямые скидки на свои автомобили от 100 до 250 тысяч рублей

Бренд Haval повысил размер прямой выгоды на свои автомобили. Так, прямая выгода на кроссовер Haval Jolion теперь составляет 100 000 рублей, с ее учетом цена на автомобиль начинается от 1 949 000 рублей.

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Прямая выгода на Haval H3 также составила 100 тыс. рублей, его цена стартует от 2 599 000 рублей. На пикап GWM Poer распространяется такая же скидка, с ее учетом модель стоит от 3 349 000 рублей. На пикап GWM King Kong Poer предлагается дисконт в 200 тысяч рублей, цена с его учетом составляет 2 999 000 рублей.

Haval F7x подешевел на 100 тысяч рублей в версиях с мотором 1.5 литра и на 150 тысяч рублей с двигателем 2.0. На начальную комплектацию прямая выгода не распространяется (стоимость автомобиля стартует от 2 499 000 рублей).

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Haval M6, который теперь собирают в Калуге на заводе «Автомобильные технологии», можно купить на 250 тысяч рублей дешевле, цена с учетом прямой выгоды начинается от 1 929 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
Количество просмотров 11
19.12.2024 
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
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