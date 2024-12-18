Анатолий Скоромец: Спрос на мультидисциплинарных специалистов будет расти

Тренды диктуют будущее во многих сферах, и рынок труда здесь не исключение.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец рассказал в интервью ТАСС о том, за какими специалистами будущее.

«Газпромнефть-СМ» отвечает за полную цепочку производства смазочных материалов: от его разработки в научном центре, выпуска на заводе до поставки на рынок», – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Поэтому в компании сосредоточен широкий спектр специалистов – инженеры, бизнес-аналитики, операторы установок, механики, логисты, маркетологи, юристы и многие другие. Однако ожидания относительно личностных качеств во всех случаях одинаковы.

«Активность, трудолюбие, амбициозность, креативность, мультидисциплинарность, готовность непрерывно обучаться, умение управлять изменениями, способность быть гибким там, где это необходимо, и несгибаемым в принципиальных вопросах. За такими специалистами будущее», – рассказал Анатолий Скоромец.

Особую ценность на рынке труда сегодня представляет именно мультидисциплинароность, и этот тренд будет долгоиграющим, подчеркнул генеральный директор компании.

– Будет расти спрос на мультидисциплинарных специалистов – тех, кто готов находиться в постоянном развитии, наращивать свои компетенции в различных областях, открыт новым знаниям. Я уже говорил об этом ранее. Текущие реалии только подтверждают прогнозы. (…) Мы, в свою очередь, стремимся создавать благоприятный климат, в котором каждый специалист может расти профессионально и личностно, – отметил Анатолий Скоромец.