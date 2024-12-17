Назван главный секрет долголетия авто — следуйте эти советам, и машина скажет спасибо

Эксперты назвали топ-5 ключевых правил, помогающие избежать частых посещений СТО

Правильный подход к эксплуатации транспортного средства сократит количество визитов в автосервис и продлит срок службы автомобиля. Эксперты составили ключевые правила техобслуживания машины.

Необходимо регулярно менять масло, качественное и проверенное масло – основа бесперебойной работы двигателя. Менять нужно каждые 8-10 тыс. км или раз в год. При частых пробках или эксплуатации авто в сложных условиях интервал сократить до 7,5 тыс. км.

Плохое топливо может засорить форсунки, фильтры и вывести из строя топливный насос. Заливайте только качественный бензин, иногда премиум-топливо с очищающими присадками сохранит систему чистой (при условии рекомендации производителя).

Не используйте агрессивный стиль вождения, резкие разгоны и торможения, высокие обороты двигателя спровоцируют быстрый износ деталей. Плавное спокойное управление автомобилем снизит расход топлива и износ трансмиссии.

Избегайте коротких поездок – двигатель не успевает прогреться, а масло не распределяется эффективно. В итоге увеличивается износ, выбирайте более длинные маршруты, чтобы мотор достиг рабочей температуры.

Регулярно проводите профилактическое обслуживание, своевременная диагностика (хотя бы один раз в год) тормозной системы, подвески и системы охлаждения выявит мелкие неисправности и предотвратит серьезные поломки.

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Источник: speedme.ru