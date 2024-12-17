Популярный в России внедорожник стал гибридом — новая мощная модель уже в продаже

Mitsubishi анонсировал продажи нового 306-сильного Outlander PHEV 2025 в Европе

В Европе стартовали продажи нового Mitsubishi Outlander PHEV 2025 года, он олицетворяет собой баланс динамики и рациональности. Гибридный SUV способен проехать до 86 км на электричестве и станет идеальным автомобилем для эксплуатации в мегаполисе и путешествиях за город.

Цена за модель Pure стартует от 51,99 тыс. евро (примерно 5,6 млн. рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Mitsubishi Outlander PHEV

Outlander оснащен бензиновым мотором объемом 2,4 л и двумя электродвигателями, совокупной мощностью 306 л.с. До первой сотни разгоняется за 7,9 с, а максимальная скорость составляет 170 км/ч. Встроенный аккумулятор емкостью 22,7 киловатт-час обеспечивает бесперебойное использование.

У Outlander PHEV очень богатое оснащение, начиная от инновационного круиз-контроля с адаптивным управлением и системы видеонаблюдения вокруг автомобиля, заканчивая эксклюзивной аудиосистемой Yamaha и функцией массажа сидений в эксклюзивной версии Instyle+.

Интерьер Mitsubishi Outlander PHEV

Outlander PHEV призван стать лидером среди престижных внедорожников выпуска 2024 и 2025 годов, благодаря комфорту и передовым техническим решениям.

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Источник: 32cars.ru