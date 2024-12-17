Популярный в России внедорожник стал гибридом — новая мощная модель уже в продаже
В Европе стартовали продажи нового Mitsubishi Outlander PHEV 2025 года, он олицетворяет собой баланс динамики и рациональности. Гибридный SUV способен проехать до 86 км на электричестве и станет идеальным автомобилем для эксплуатации в мегаполисе и путешествиях за город.
Цена за модель Pure стартует от 51,99 тыс. евро (примерно 5,6 млн. рублей по курсу, актуальному на момент публикации).
Outlander оснащен бензиновым мотором объемом 2,4 л и двумя электродвигателями, совокупной мощностью 306 л.с. До первой сотни разгоняется за 7,9 с, а максимальная скорость составляет 170 км/ч. Встроенный аккумулятор емкостью 22,7 киловатт-час обеспечивает бесперебойное использование.
У Outlander PHEV очень богатое оснащение, начиная от инновационного круиз-контроля с адаптивным управлением и системы видеонаблюдения вокруг автомобиля, заканчивая эксклюзивной аудиосистемой Yamaha и функцией массажа сидений в эксклюзивной версии Instyle+.
Outlander PHEV призван стать лидером среди престижных внедорожников выпуска 2024 и 2025 годов, благодаря комфорту и передовым техническим решениям.
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Источник: 32cars.ru