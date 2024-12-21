Смотрите, один из самых красивых и быстрых Москвичей!

На видео показали созданный для кольцевых гонок Москвич-407 Купе

Завод МЗМА, впоследствии АЗЛК, за всю свою долгую историю выпустил немало интересных машин – жаль, что многие из них оставались экспериментальными единичными экземплярами. Много было и машин по-настоящему красивых – и об одной из них мы и хотим напомнить.

Москвич-407 Купе, реплика 2007 года

Этот автомобиль был создан для гонок сотрудниками завода – Игорем Гладилиным и Львом Шугуровым (тем самым!) в 1962 году. История сохранила его под условным названием Москвич-407 Купе, хотя планировался и полноценный заводской индекс Москвич-409, который, увы, получить так и не удалось.

Рецепт был прост. Из крыши обычного Москвича-407 вырезали фрагмент от задней стойки до багажника и состыковали половины заново, сместив заднюю часть вперед, а обрезанные задние двери теперь стали частью кузова. Машину «посадили», чтобы снизить центр тяжести, а родной движок 1.4 форсировали до 75 л.с. Машина получилась легкой – всего 860 кг – и могла разгоняться до 150 км/ч...

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ