В правительстве прошло заседание по безопасности дорожного движения

Хуснуллин: В правительстве обсудили меры по снижению смертности при ДТП в России

Текущие показатели аварийности на дорогах и меры по улучшению ситуации обсудили в Кремле в ходе заседания Правительственной комиссии. В заседании под председательством заместителя главы кабмина Марата Хуснуллина приняли участие представители МВД, Минтранса, Федерального дорожного агентства и других профильных ведомств, а также главы субъектов РФ.

По словам Хуснуллина, приоритетной задачей в части развития транспортной инфраструктуры является повышение безопасности движения на дорогах и сохранение жизней как можно большего количества водителей, пассажиров, пешеходов. По сравнению с прошлым годом смертность при ДТП в РФ снизилась на 0,7%. При этом Хуснуллин отметил, что удерживать такую динамику из года в год становится тяжелее, учитывая большой рост автомобилизации и интенсивности движения, изменение направлений грузовых и пассажирских потоков.

«Так, по ряду федеральных трасс мы видим рост интенсивности движения на отдельных участках от 10 до 100%, в среднем за последние пару лет показатель вырос на 20-30%. Поэтому наши первоочередные задачи – не только сохранить положительную динамику по снижению аварийности и смертности на дорогах, но и системно заниматься разработкой дополнительных мер по улучшению ситуации исходя из современных реалий», – подчеркнул заместитель председателя правительства.

Хуснуллин напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина снизить смертность в результате ДТП в 1,5 раза к 2030 году и в два раза к 2036 году. Участники заседания обсудили подготовку проекта стратегии повышения безопасности дорожного движения в России на текущий момент в рамках с национальным проектом «Инфраструктура для жизни».

Также Хуснуллин поручил губернаторам взять под личный контроль разработку и выполнение планов действий по снижению аварийности, смертности в результате ДТП. Особое внимание необходимо уделить безопасности пешеходов и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, подытожил Хуснуллин.

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Источник: government.ru