Арест до 15 суток: в РФ протестируют новые виды борьбы с любителями езды без ОСАГО

Эксперт Мигаль: в 2025 году водителей могут арестовать за езду без ОСАГО

Согласно статье 19.3 КоАП РФ за управление автомобилем без полиса ОСАГО в случае повторного нарушения автовладельцу грозит наказание в виде штрафа 2-4 тыс. рублей, административный арест на срок до 15 суток, а также обязательные работы от 40 до 120 часов.

Эксперт по продуктам «Страхование» и «Лизинг» компании «Передовые Платежные Решения» Лидия Мигаль в комментарии для «За рулем» подтвердила, что водителя действительно могут подвергнуть такому строгому наказанию, как арест.

Мнение эксперта

Лидия Мигаль, эксперт по продуктам «Страхование» и «Лизинг» компании «Передовые Платежные Решения»

- Да, водитель может быть арестован за повторное нарушение правил управления транспортным средством без полиса ОСАГО, но это крайняя мера наказания, которая применяется редко. Обычно дело ограничивается штрафами. Арест может применяться лишь в исключительных случаях, когда водитель систематически нарушает правила дорожного движения и проявляет явную агрессию или неподчинение сотрудникам полиции.

По словам Мигаль, несмотря на то, что юридическая возможность ареста действительно существует, на самом деле такой вариант развития событий маловероятен и применяется только в самых серьезных ситуациях.

«Показательный случай произошел в Ухте в 2020 году: 19-летнего водителя арестовали на семь суток за повторную езду без ОСАГО. Ранее его оштрафовали на 800 рублей, но он продолжал нарушать», – привела пример эксперт.

На фоне неуклонного роста случаев управления водителями транспортными средствами без полиса ОСАГО власти вынуждены тестировать новые методы борьбы с подобными нарушениями, констатирует Мигаль. Согласно принятым Госдумой РФ поправкам к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), с 2025 года штраф за повторную езду без ОСАГО увеличится и составит от 3000 до 5000 рублей (сейчас – 800 рублей), подытожила Мигаль.