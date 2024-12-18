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Маршрутка сбила детей-пешеходов: подробности ДТП

В Красноярске маршрутный автобус сбил детей на пешеходном переходе

Утром 18 декабря на улице 26 Бакинских Комиссаров в Красноярске произошло ДТП. Автобус № 92 под управлением 57-летнего водителя сбил детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Уточняется, что скорая помощь отвезла детей в больницу. Информация об их состоянии уточняется.

Также сообщается, что на месте происшествия работают госавтоинспекторы и сотрудники полиции.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

Источник: МВД Красноярского края

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
18.12.2024 
Фото:Depositphotos
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