Маршрутка сбила детей-пешеходов: подробности ДТП

В Красноярске маршрутный автобус сбил детей на пешеходном переходе

Утром 18 декабря на улице 26 Бакинских Комиссаров в Красноярске произошло ДТП. Автобус № 92 под управлением 57-летнего водителя сбил детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Уточняется, что скорая помощь отвезла детей в больницу. Информация об их состоянии уточняется.

Также сообщается, что на месте происшествия работают госавтоинспекторы и сотрудники полиции.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: МВД Красноярского края