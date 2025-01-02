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Любители пива за рулем теперь не спрячутся от искусственного интеллекта

CorrActions: вождение в нетрезвом виде будет отслеживать искусственный интеллект

Стартап CorrActions из Израиля разработал систему, которая с помощью искусственного интеллекта будет отслеживать состояние человека за рулем и выявлять вождение в нетрезвом виде.

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Благодаря так называемому когнитивному нейромониторингу система анализирует микродвижения мышц водителя, что позволяет точно определить его состояние — пьян ли он или просто устал.

Для этого используются существующие датчики, встроенные в руль или панель приборов.

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С помощью специального программного обеспечения анализируются микродвижения мышц, чтобы сделать выводы об активности мозга. Это означает, что возможные нарушения можно выявить на ранней стадии – до того, как станут заметны физические признаки, например, замедление реакции.

Главное преимущество этой технологии в том, что ее нельзя обойти, как обычный алкотестер. Кроме того, она не требует установки дополнительных датчиков, так что производители автомобилей могут использовать эту систему без значительных изменений в конструкции.

Источник: Auto Bild

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Алексеева Елена
Количество просмотров 125
02.01.2025 
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