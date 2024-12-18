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Этот европейский кроссовер собирали в РФ: он вернулся по цене дешевле «китайцев»

В РФ появился в продаже кроссовер Renault Arkana в топовой версии за ₽2,95 млн

Купе-кроссовер Renault Arkana официально продавался в России по весну 2022-го и выпускался на мощностях нынешнего завода «Москвич». Теперь он снова появился в продаже в РФ по цене 2 950 000 рублей. Частник из Петербурга привез автомобиль 2023 г. в. по параллельным каналам.

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Renault Arkana
Renault Arkana

Продавец утверждает, что почти столько же автомобиль стоил без «растаможки». Также уточняется, что в стоимость входит утильсбор. Для сравнения, кросс-купе Haval F7x в средней комплектации стоит 2 999 000 рублей.

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В какой стране произведен автомобиль, продавец не уточнил, но пояснил, что это «точно не Китай». Также уточняется, что кроссовер представлен в топовой комплектации, включающей оригинальные литые диски, черный кожаный салон, климат-контроль, кожаный мультируль и многое другое.

Модель оснащена бензиновым турбомотором TCe объемом 1,3 литра мощностью 140 л.с., 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

Renault Arkana
Renault Arkana

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 21
18.12.2024 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Arkana (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
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