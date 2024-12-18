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Россияне хранят верность «европейцам»: эти иномарки с пробегом ищут на вторичке

Авито Авто: Volkswagen Polo стал самым востребованным авто на вторичке России

Модель Volkswagen Polo возглавила рейтинг востребованных на вторичном рынке России осенью 2024 года автомобилей европейских брендов. Такими данными поделились аналитики сервиса «Авито Авто».

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На долю марки Volkswagen приходится 4,66% спроса, на втором месте – Mercedes-Benz с долей 4,21%, а замыкает топ-3 BMW (3,62%). В рейтинг востребованных «европейцев» с пробегом вошли также Renault (2,78%) и Opel (1,92%).

Что касается моделей, то первое место занимает Volkswagen Polo (доля 1,16% от всего рынка подержанных машин), средняя цена модели составляет 970 тыс. рублей. Затем идут Mercedes-Benz E-Class (1,99 млн рублей), BMW 5 Series (2,15 млн рублей), Renault Logan (470 тыс. рублей) и Volkswagen Passat (690 тыс. рублей).

Volkwagen Polo
Volkwagen Polo

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Примечательно, что Volkswagen Polo также лидировал по количеству объявлений осенью 2024 года среди европейских моделей. Затем в списке идут Skoda Octavia и Renault Logan. Согласно данным сервиса, спрос на автомобили европейских брендов с пробегом в сентябре – ноябре 2024 года вырос на 6,1%, а предложение – на 6%. Средняя цена при этом составила 1,25 млн рублей.

«Мы видим покупательский интерес к европейским авто с пробегом как в премиальном, так и в массовом сегментах. Например, BMW X5 показала рекордный рост спроса в сравнении с летом 2024 года среди топ-10 моделей – почти на 16% при уменьшении средней цены на 3%. В массовом сегменте схожую динамику демонстрирует Volkswagen Polo: спрос за этот же период вырос более чем на 5%, а цена также снизилась почти на 3%», – подчеркивает директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

Такой интерес потребителей наглядно свидетельствует о предпочтении проверенных временем европейских моделей с учетом соотношения цена-качество, резюмировал Ковалев.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Volkwagen
Количество просмотров 52
18.12.2024 
Фото:Volkwagen
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske
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