#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Потребляемый таким обогревателем ток – 1,6 А. Вид изнутри (фото сверху), примеряем: вид снаружи (фото снизу).
19 декабря
На улице мороз, а в машине тепло — что для этого нужно сделать
Эксперты «За рулем» раскрыли простые приемы для...
Машина дала течь – срочно в автосервис: в каких случаях поездки на авто опасны
18 декабря
Машина дала течь – срочно в автосервис: в каких случаях поездки на авто опасны
Эксперт Трушкова перечислила 4 вида опасных...
Москвичей начнут штрафовать первыми: в России весной 2025 года стартует эксперимент
18 декабря
Москвичей начнут штрафовать первыми: в России весной 2025 года стартует эксперимент
Названы регионы РФ, в которых водителей в 2025...

Популярный китайский автомобильный бренд сворачивает работу в России

Дилерские центры китайской марки Skywell начали закрываться в России

В РФ начали закрываться дилерские центры китайского автобренда Skywell, сообщили опрошенные представители дилеров.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«Автомобили закончились. Представительство не знает, что будет делать на Новый год», – рассказал работник дилерского центра марки в Петербурге.

Рекомендуем
Датчик глубины брода, блокировки, ремни на магнитах и другие фишки Jetour T2

В других городах страны, где работают дилерские центры бренда, в наличии осталось очень мало машин 2022 и 2023 г. в.

Марка Skywell появилась в России в конце 2022 года с электрическим кроссовером ET5. В 2023 году начались официальные продажи гибридного паркетника HT-i.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Количество просмотров 24
18.12.2024 
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0