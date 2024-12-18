Популярный китайский автомобильный бренд сворачивает работу в России

Дилерские центры китайской марки Skywell начали закрываться в России

В РФ начали закрываться дилерские центры китайского автобренда Skywell, сообщили опрошенные представители дилеров.

«Автомобили закончились. Представительство не знает, что будет делать на Новый год», – рассказал работник дилерского центра марки в Петербурге.

В других городах страны, где работают дилерские центры бренда, в наличии осталось очень мало машин 2022 и 2023 г. в.

Марка Skywell появилась в России в конце 2022 года с электрическим кроссовером ET5. В 2023 году начались официальные продажи гибридного паркетника HT-i.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: «Известия»