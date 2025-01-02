Китайские топ-менеджеры копируют друг друга, пытаясь произвести впечатление

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Гендиректор Xpeng лично протестировал модульный летающий автомобиль бренда

Генеральный директор Xpeng, Хэ Сяопэн, был замечен за тестированием модульного летающего автомобиля Land Aircraft Carrier(LAC). Его участие в испытаниях подчеркивает важный этап в разработке проекта, поставки которого планируются на 2026 год.

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Хэ Сяопэн лично протестировал модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier
Хэ Сяопэн лично протестировал модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier

LAC — флагманский проект дочерней компании Xpeng, Xpeng AeroHT. Это модульный автомобиль, состоящий из трехосного автомобиля-базы и двухместного самолета. Впервые о нем стало известно в октябре 2023 года, а в сентябре 2024 года состоялся официальный релиз. В ноябре модель совершила первый публичный полет, после чего последовало более 2 тысяч предзаказов.

Xpeng Land Aircraft Carrier
Xpeng Land Aircraft Carrier

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Недавно автомобиль был замечен на дорожных испытаниях в Китае, а Хэ Сяопэн лично принял участие в тестах. На Weibo было опубликовано видео, на котором он общается с сотрудником, а заметив камеру, улыбается, что напомнило похожие действия Лэй Цзюня из Xiaomi, когда тот позировал, управляя электрическим кроссовером YU7, и это вызвало фурор.

Xpeng Land Aircraft Carrier
Xpeng Land Aircraft Carrier

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Автомобиль имеет три оси, плоские дверные ручки и камеры вместо зеркал. У него спортивный спойлер, широкие колесные арки и радар миллиметрового диапазона.

LAC состоит из двух частей: Mothership — трехосного авианосца с силовой установкой EREV, способного проехать до 1000 км, и самолета. Цена модели составит около 2 миллионов юаней (28 млн рублей), а объем производства — 10 000 единиц в год.

Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 19
02.01.2025 
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