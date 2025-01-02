Китайские топ-менеджеры копируют друг друга, пытаясь произвести впечатление

Гендиректор Xpeng лично протестировал модульный летающий автомобиль бренда

Генеральный директор Xpeng, Хэ Сяопэн, был замечен за тестированием модульного летающего автомобиля Land Aircraft Carrier(LAC). Его участие в испытаниях подчеркивает важный этап в разработке проекта, поставки которого планируются на 2026 год.

Хэ Сяопэн лично протестировал модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier

LAC — флагманский проект дочерней компании Xpeng, Xpeng AeroHT. Это модульный автомобиль, состоящий из трехосного автомобиля-базы и двухместного самолета. Впервые о нем стало известно в октябре 2023 года, а в сентябре 2024 года состоялся официальный релиз. В ноябре модель совершила первый публичный полет, после чего последовало более 2 тысяч предзаказов.

Xpeng Land Aircraft Carrier

Недавно автомобиль был замечен на дорожных испытаниях в Китае, а Хэ Сяопэн лично принял участие в тестах. На Weibo было опубликовано видео, на котором он общается с сотрудником, а заметив камеру, улыбается, что напомнило похожие действия Лэй Цзюня из Xiaomi, когда тот позировал, управляя электрическим кроссовером YU7, и это вызвало фурор.

Xpeng Land Aircraft Carrier

Автомобиль имеет три оси, плоские дверные ручки и камеры вместо зеркал. У него спортивный спойлер, широкие колесные арки и радар миллиметрового диапазона.

LAC состоит из двух частей: Mothership — трехосного авианосца с силовой установкой EREV, способного проехать до 1000 км, и самолета. Цена модели составит около 2 миллионов юаней (28 млн рублей), а объем производства — 10 000 единиц в год.

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Источник: СarNewsChina