Столкнулись пять машин: подробности массовой аварии на ЕКАД

В ДТП с пятью машинами на ЕКАД пострадал тракторист

Около 11:30 на 70-м километре екатеринбургской кольцевой автодороги столкнулись пять машин. Уточняется, что водитель на Opel направлялся в сторону Широкой речки и при перестроении въехал в движущийся впереди трактор. В результате иномарку отбросило на МАЗ.

ДТП с пятью машинами на ЕКАД

Затем легковой автомобиль Peugeot на большой скорости въехал в уже остановившийся трактор, после чего в него врезался кроссовер Volkswagen Tiguan, ехавший сзади.

ДТП с пятью машинами на ЕКАД

Водитель трактора серьезно пострадал, его госпитализировали.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: Пресс-служба ГИБДД Свердловской области