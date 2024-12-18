Столкнулись пять машин: подробности массовой аварии на ЕКАД
В ДТП с пятью машинами на ЕКАД пострадал тракторист
Около 11:30 на 70-м километре екатеринбургской кольцевой автодороги столкнулись пять машин. Уточняется, что водитель на Opel направлялся в сторону Широкой речки и при перестроении въехал в движущийся впереди трактор. В результате иномарку отбросило на МАЗ.
ДТП с пятью машинами на ЕКАД
Затем легковой автомобиль Peugeot на большой скорости въехал в уже остановившийся трактор, после чего в него врезался кроссовер Volkswagen Tiguan, ехавший сзади.
ДТП с пятью машинами на ЕКАД
Водитель трактора серьезно пострадал, его госпитализировали.
Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.
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Источник: Пресс-служба ГИБДД Свердловской области
Фото:МВД Медиа
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18.12.2024
Фото:МВД Медиа
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