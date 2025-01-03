Bugatti выпустила гараж с прозрачной стеной

Компания Bugatti представила гаражный бокс с прозрачной стеной и кожаными шкафами

Хорошая новость для всех читателей «За рулем», владеющих автомобилями французской марки Bugatti. Если вы озабочены тем, что при покупке своей ласточки вы вложили около 500 тысяч евро в опции, но остались не в достаточной степени удовлетворены, производитель идет вам на помощь. Вместе с машиной (или уже после ее приобретения) теперь можно купить гараж с прозрачной стеной.

Кто-то пошутит, что продукт под названием FG-01 выпилен из стандартного морского контейнера (на манер жилого лофта-модуля), кто-то найдет его чрезвычайно похожим на гипертрофированную коробочку от модельки, но Bugatti описывает новинку чрезвычайно серьезно. Они говорят, что бокс «идеально подходит для демонстрации автомобиля в вашем доме, в музее или на специальных мероприятиях». В общем, если сосед никак не избавится от гаража-ракушки во дворе, можете предложить ему такой вариантик.

В беседе с ним упомяните, что бокс оснащен системой безопасности, регулировкой температуры и влажности, дверями с электроприводом и «ультрасовременными защитными накладками для шин» (по факту это изогнутые подставки, чтобы колеса не мялись), а в задней стенке есть ниши, отделанные синей кожей с логотипом компании. В них ваш сосед (ну или вы) сможет демонстрировать какие-либо «коллекционные предметы». А также наличествует персональная табличка для вашего автомобиля – как же без нее.

Да, понимаем, это все еще недостаточно круто. Но это понимают и в Bugatti – и поэтому готовы дооснастить ваш FG-01 специальной платформой CarPad или ее более продвинутой версией CarPad Pro. Это такие коврики со светодиодами, на котором вашему Tourbillon (или что у вас?) будет очень удобно.

В общем, рекомендуем вам с соседом брать сразу два таких гаража – и поставить друг напротив друга, как положено. Через стеклянные стенки можно будет корчить рожи проходящим мимо завистникам, а еще можно ходить друг к другу в гости и хвастаться «коллекционными предметами». Про цены в Bugatti пока не говорят, но мы уверены, вы справитесь. Сам гараж доставят за 12-14 недель, а установка на фундамент займет восемь дней. Коврики подъедут за 8–12 недель, а установка займет менее часа – пока сосед ходит за напитками.