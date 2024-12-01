Присядьте. Столько платят за опции владельцы очень дорогих авто

Мате Римац, Bugatti: наши клиенты тратят на опции около полумиллиона евро

Глава Bugatti Мате Римац в беседе с журналом Top Gear рассказал, сколько клиенты готовы выложить сверх цены самого автомобиля, чтобы персонализировать его. Люди, покупающие машины из очень ограниченной серии (как правило, не более нескольких сотен штук), все равно хотят, чтобы их машина была не такой, как у остальных. Таком образом, такой вещи, как стандартный Bugatti, практически не существует.

«У нас есть специальные программы, которые мы предлагаем нашим клиентам. Автомобили становятся все более персонализированными. Каждый автомобиль по-настоящему уникален. В настоящее время стоимость персонализации одного автомобиля составляет около полумиллиона евро», – заявил Римац.

Источник проводит такую параллель: 500 000 евро – это примерно 530 000 долларов, что существенно больше, чем, например, цена новехонького двухместного 830-сильного Ferrari 12Cilindri в стандартном исполнении, за который в США просят 464 000 долларов. Отметим, что означенная цена опций Bugatti – это около 56,5 млн рублей. Немного добавить, и хватит на бронированный Aurus Senat.

Bugatti Chiron

Римац говорит, что полмиллиона евро – это далеко не предел. Например, владелец одноместного открытого гиперкара Bugatti Mistral World Record Car вложил гораздо больше денег, чтобы персонализировать приобретение. И это не странно, ведь в его гараже уже стояли Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition, Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Edition и Chiron Super Sport 300+. Отметим, что сама модель Mistral была представлена в 2022 году, и вся партия была распродана за считанные дни, несмотря на цену в 5 млн евро. Для сравнения – гоночный Bolide стоил всего 4 млн, а свежая серийная модель Tourbillon – 3,8 млн.

Можно предположить, что новые модификации и модели Bugatti будут стоить стоить дороже предшественников, ведь если Veyron в свое время был выпущен тиражом 450 экземпляров а Chiron – 500, то тех же Tourbillon сделали всего 250 штук, что делает модель более эксклюзивной. Еще есть единственный экземпляр Bugatti La Voiture Noire на базе Chiron – в момент дебюта в Женеве в 2019 году он стоил владельцу 11 млн евро, в 2022-м его цена исчислялась цифрой около 19 млн долларов. Если хочется чего-то поинтереснее, рекомендуем Rolls-Royce Boat Tail за 28 млн долларов... Но зачем, если в РФ можно купить почти настоящий Bugatti Chiron за 30 тысяч рублей.

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Источник: Motor1