К сведению девушек: о каком подарке на Новый год мечтает мужчина

Mainsgroup: мужчины хотят получить в подарок на Новый год полисы каско и ОСАГО

Почти 50% автовладельцев в возрасте от 41 до 50 лет считают страховой полис каско самым желанным подарком на Новый год. Об этом в комментарии «За рулем» рассказал совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров.

Специалисты страхового брокера провели опрос среди россиян, в ходе которого выяснилось, что в качестве подарка на Новый год они хотели бы получить страховой полис каско (20,8% опрошенных). При этом 14,9% респондентов мечтают, чтобы им подарили ОСАГО.

В топ-5 наиболее популярных ответов кроме страховки на автомобиль вошли также защита от переработок и усталости (19,4%); страхование жизни (11%); страхование имущества (9,9%).

Мнение специалиста

Павел Озеров, совладелец страхового брокера Mainsgroup

– Что интересно, приоритеты мужчин и женщин несколько различаются. Мужчины заметно чаще представительниц прекрасного пола говорили, что хотели бы получить оба вида автомобильных страховок и защиту от переработок. Выбор представителей разных возрастных групп также отличается. Так, каско и ОСАГО входят в первые тройки по всем группам, кроме двух исключений: каско меньше выбирают 22-25-летние (у них этот вид страховки на 4-м месте), а ОСАГО – те, кому от 26 до 30 лет.

При этом доли голосов за отдельные виды страхования в некоторых группах очень высокие и заметно влияют на средний результат по всей России:

каско – первое место в возрастной группе 41-50 лет (49% респондентов);

защита от переработок – первое место среди возрастной группы 31-35 лет (42,2%);

страхование жизни – на первом месте у самых молодых (22–25 лет, 29,5%);

страхование имущества – на первом месте у возрастных респондентов 50+ (28%).

Виды страхования, вошедшие в первую тройку по стране, в целом сохраняют свои позиции практически во всех городах, где проводился опрос. В нем приняли участие 1232 человека, исследование охватило города: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Петербург, Тюмень, Уфа и Челябинск.