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Любой лед на стекле растает за 5 минут благодаря этой новинке

Новая технология Hyundai в три раза ускоряет размораживание ветрового стекла

Hyundai представила инновационную технологию подогрева ветрового стекла, которая позволяет значительно ускорить процесс размораживания и устранения запотевания.

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Новая система, подключенная к 48-вольтовому источнику питания, использует «обогреваемое стекло с металлическим покрытием», что делает процесс очистки лобового стекла в зимнюю погоду в три раза быстрее, чем с использованием обычных технологий.

Система работает за счет 20 слоев в лобовом стекле, один из которых покрыт тончайшей металлической пленкой.

При помощи этого слоя, который нагревается через архитектуру электрических моделей Genesis GV70 и GV60 (на них идет испытание новинки), стекло размораживается и очищается от запотевания менее чем за пять минут — в то время как традиционные системы требуют до 15 минут.

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Кроме того, металлическое покрытие помогает не только в холодную погоду. Оно отражает солнечные лучи, блокируя до 60% солнечной энергии, что способствует снижению температуры в салоне на 2–3 градуса в теплое время года.

Эта технология была специально разработана для повышения энергоэффективности электромобилей, таких как Genesis, и позволяет экономить около 10% энергии, что увеличивает запас хода автомобилей.

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Хотя в Hyundai еще не уточнили, в каких моделях появится эта функция, технология обещает стать важной частью будущего автопрома, что особенно важно для автономных автомобилей, требующих чистого ветрового стекла.

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Источник: Top Gear

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Алексеева Елена
Фото:Hyundai
Количество просмотров 15
03.01.2025 
Фото:Hyundai
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