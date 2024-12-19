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Бренд из Китая анонсировал выход на рынок РФ трех надежных внедорожников

BAIC готовит для рынка России три новых внедорожника в 2025 году

Китайская марка BAIC привезет в Россию в 2025 году сразу три новых внедорожника серии BJ. Первым доберется в нашу страну полноразмерный рамный внедорожник BAIC BJ60 – его дебют состоится уже в начале следующего года.

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Габариты BAIC BJ60: 5040/1955/1925 мм, размер колесной базы – 2820 мм, под капотом установлен дизельный мотор объемом 2,0 л мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм, он работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Силовая установка внедорожника построена по технологии «мягкого гибрида» (MHEV).

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BAIC BJ60 будет второй моделью внедорожной серии BJ на рынке России. В настоящее время марка представлена у нас седаном BAIC U5 Plus, компактным кроссовером BAIC X35, среднеразмерными кроссоверами BAIC X55, BAIC X7 и BAIC X75, а также рамным внедорожником BAIC BJ40. Выпуск всех моделей BAIC для РФ наладили на заводе «Автотор» в Калининградской области.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 15
19.12.2024 
Фото:Wikimedia
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