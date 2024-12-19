Страховщики с начала года продали 27 млн электронных полисов ОСАГО

РСА: средняя выплата по ОСАГО в России составила в ноябре почти ₽100 тысяч

Средняя выплата компенсации по страховому полису ОСАГО в России в текущем ноябре составила 99,93 тыс. рублей, это на 10,4% больше, чем в 2023 году. Такими данными поделились в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Согласно данным РСА, средняя премия в ноябре составила 7539 рублей – на 4,6% ниже, чем средняя премия в ноябре прошлого года, и на 6,5% меньше, чем в январе 2024 года.

«Рост средней выплаты по-прежнему связан с ситуацией с запчастями, с их логистикой в санкционном режиме и дефицитом по некоторым маркам. Причинами снижения средней премии является высокая конкуренция между страховщиками за безубыточных автовладельцев, которая появилась благодаря индивидуализации тарифов в ОСАГО», – подчеркнул глава РСА Евгений Уфимцев.

По итогам 11 месяцев с начала 2024 года средняя премия по ОСАГО составила 7644 рубля (минус 2,1% год к году). Средняя выплата по итогам 11 месяцев составила почти 99,5 тыс. рублей (+12,4%).

Всего за указанные период заключено 40,3 млн договоров (+6,4%), из них 762 тыс. пришлись на краткосрочные полисы, а средняя премия по ним составила 388 рублей. В период с января по ноябрь текущего года страховщики продали 27 млн ОСАГО в электронном виде – на 15% больше, чем годом ранее за тот же период.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: asn-news.ru