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Хищник выскочил на дорогу: в Приморье автомобиль сбил амурского тигра

На трассе в Приморье сбили краснокнижного амурского тигра

В Находкинском городском округе Приморского края легковушка сбила амурского тигра. ДТП случилось 18 декабря на 155-м километре автодороги «Артем-Находка-порт Восточный».

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Уточняется, что тигр вдруг выбежал с обочины на трассу прямо перед автомобилем, которым управляла 34-летняя женщина.

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В результате аварии она получила травмы, женщину госпитализировали. Животное умерло на месте.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 16
19.12.2024 
Фото:МВД Медиа
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