Мокрый снег! Рассказываем, на каких трассах будет опасно

«Автодор»: в конце рабочей недели на многих трассах ожидается мокрый снег

Сводка погоды на трассах «Автодора» на ближайшие сутки выглядит тревожно – во многих местах почти наверняка пойдет мокрый снег. Автомобилистов призывают быть внимательными и заранее свериться с нижеприведенным списком.

Погодные условия на дорогах ГК «Автодор» на 19-20 декабря:

На М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина» в четверг днем местами ожидается снег. В ночь на пятницу, по прогнозу, будет идти мокрый снег.

На М-4 «Дон» сегодня в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях ожидается местами снег. Ночью, по прогнозу, от Москвы до Воронежа местами мокрый снег.

На всем протяжении М-11 «Нева» днем местами снег. В ночь на пятницу мокрый снег ожидается на территории Московской и Тверской областей.

На М-12 «Восток» в четверг местами снег прогнозируется в Московской и Владимирской областях. В ночь на четверг осадки в виде снега ожидаются на территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей.

«Не отвлекайтесь на телефон за рулем. Во время снегопада все внимание должно быть сосредоточено на дорожной обстановке. Не спешите и избегайте резких маневров. Помните, что зимой необходимо держать увеличенную дистанцию из-за более длинного тормозного пути. Следите за сообщениями на информационных табло», – подчеркивает пресс-служба ГК «Автодор».

«За рулем» рекомендует своим читателям прислушаться к этим пожеланиям, а также проштудировать наши материалы в спокойной домашней обстановке.

Ведь у нас есть буквально все, что нужно для безопасной и комфортной езды по зимним улицам и трассам: мы рассказывали, как правильно ездить в гололед, что нужно делать при снегопаде, какие приемы водителей из прошлого столетия не стоит забывать даже в конце 2024-го, а также вспоминали все ошибки, которые рискует совершить любой автомобилист в зимних условиях.

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Источник: Автодор