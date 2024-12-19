Президент поручил решить проблему с льготными тарифами на авиабилеты

Путин призвал авиаперевозчиков прекратить манипуляции с тарифами на билеты

Авиаперевозчики должны прекратить практику отказа от льгот на билеты семьям с детьми посредством манипуляций с тарифами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу Правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее чем 14 января следующего года. Решим эту проблему», – заявил глава России.

Согласно российскому законодательству, семьи с детьми имеют право на льготу в 50% от стандартного тарифа.

«[Но перевозчики] вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф, поэтому скидку 50% предоставлять не будем», – объяснил российский лидер.

Путин дал поручение решить проблему с отказом от льгот на билеты не позднее 14 января 2025 года. При этом он отметил стабильную работу всей отрасли авиаперевозок в стране. Президент привел статистику, согласно которой в 2023 году силами авиаотрасли перевезено 105 млн пассажиров. А в 2024 году этот показатель составит 111 млн, подытожил Путин.

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Источник: tass.ru