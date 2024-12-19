Запчасти для машин этих марок подорожали сильнее всего

РСА: больше всего выросли в цене запчасти для ВАЗ и Volkswagen

В России вступил в силу новый справочник средней стоимости автозапчастей, применяемый при расчете ремонта по ОСАГО. Больше всего подорожали детали для машин марок ВАЗ и Volkswagen, сообщил Российский союз автостраховщиков.

В среднем, комплектующие подорожали на 0,5% по сравнению со справочником, действовавшим с 19 сентября 2024 года. То есть, обстановка с деталями, в среднем, стабильная, хотя тенденции по ценам на запчасти для авто разных марок заметно различаются, заявил президент РСА Евгений Уфимцев.

Так, больше всего подорожали детали для ВАЗ (+3,2%), Volkswagen (+2,5%), Renault (+2,1%) и Kia (+1,9%). А запчасти для Audi подешевели на 1,5%, на комплектующие для Mazda и Mitsubishi цены снизились примерно на 2,5%.

На конечную стоимость деталей влияют изменения расходов поставщиков и продавцов, пояснил Уфимцев.

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Источник: «Известия»