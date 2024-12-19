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Обесценится на 1 млн: раскрыта стоимость владения популярным в РФ кроссовером

НАПИ: владение кроссовером Belgee X70 обойдется в 2,68 млн рублей за пять лет

Аналитики НАПИ выяснили, сколько будет стоить владение белорусским кроссовером Belgee X70. Они подсчитали, что за пять лет и 75 тыс. км по Москве и Подмосковью на эксплуатацию этой машины владельцу придется потратить 2,68 млн рублей. Сумма включает потерю машины в цене, которая за пять лет составит 1,05 млн рублей.

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Стоимость владения Belgee X70 за год равна 535,7 тыс. рублей, расходы в месяц составят 44,6 тыс. рублей, 1 км пробега обойдется в 26,79 рубля. Стоимость владения включает траты на бензин, покрышки, техобслуживание, страховки каско и ОСАГО, а также налоги и сборы.

Расчеты производились для Belgee X70 в начальной версии Active стоимостью 2,826 млн рублей.

Belgee X70
Belgee X70

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Belgee
Количество просмотров 25
19.12.2024 
Фото:Depositphotos | Belgee
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