Парковочный автопилот, контроль слепых зон, управление голосом – водителю всё это нужно?

СберАвто перечислил системы помощи водителю, которые нам действительно нужны

С каждым годом автомобили становятся все умнее, предлагая водителям все больше продвинутых технологий и функций. Однако не все современные системы одинаково полезны для водителей по всему миру.

Эксперты СберАвто, сервиса по продаже, обслуживанию и покупке автомобилей, выделяют те опции, которые являются надежными помощниками для российских водителей, и те, от которых можно отказаться.

Какие системы не очень-то и нужны?

Парковочный автопилот

Хотя это звучит заманчиво, на практике система часто не справляется с узкими дворами и нестандартными парковочными местами, которых особенно много в малых городах России.

Система распознавания дорожных знаков

В российских условиях эта опция часто ошибается из-за особенностей разметки (или еe отсутствия) и нестабильного состояния дорожных знаков.

Автоматическое переключение дальнего света

На плохо освещённых дорогах в регионах система может срабатывать слишком поздно, что ослепляет других водителей.

Голосовое управление мультимедиа

В бюджетных моделях эта функция часто не распознает команды на русском языке.

А какие стоит выбрать?

Система контроля слепых зон

На российских дорогах с интенсивным движением и частыми перестроениями эта система помогает избежать столкновений, предупреждая о транспортных средствах, находящихся вне поля зрения. Это особенно полезно в городах и при длительных поездках.

Камера заднего вида и круговой обзор

На тесных парковках и в условиях ограниченной видимости камеры значительно упрощают маневрирование. Круговой обзор ещё более эффективен — он позволяет видеть препятствия со всех сторон.

Автоматическое экстренное торможение (AEB)

Эта система самостоятельно реагирует на угрозу столкновения, если водитель отвлекся. Особенно полезна в зимний период, когда необходимо заранее реагировать на препятствия. Лучше выбирать модели с системой, которая распознаёт не только автомобили, но и пешеходов.

Подогрев лобового стекла и зеркал

Для зимы в большинстве российских регионов эта опция незаменима. Лёд, снег и запотевание больше не будут проблемой, если подогрев распространяется на всю площадь стекла.

Ассистент удержания в полосе

На трассах и шоссе такой ассистент помогает поддерживать правильное направление и предупреждает о возможном нарушении разметки. Это особенно важно для тех, кто проводит много времени за рулём.

А в этом автомобиле уже в базовой комплектации все предусмотрено для того, чтобы можно было и спеть караоке, и кино посмотреть.