Парковочный автопилот, контроль слепых зон, управление голосом – водителю всё это нужно?
С каждым годом автомобили становятся все умнее, предлагая водителям все больше продвинутых технологий и функций. Однако не все современные системы одинаково полезны для водителей по всему миру.
Эксперты СберАвто, сервиса по продаже, обслуживанию и покупке автомобилей, выделяют те опции, которые являются надежными помощниками для российских водителей, и те, от которых можно отказаться.
Какие системы не очень-то и нужны?
Парковочный автопилот
Хотя это звучит заманчиво, на практике система часто не справляется с узкими дворами и нестандартными парковочными местами, которых особенно много в малых городах России.
Система распознавания дорожных знаков
В российских условиях эта опция часто ошибается из-за особенностей разметки (или еe отсутствия) и нестабильного состояния дорожных знаков.
Автоматическое переключение дальнего света
На плохо освещённых дорогах в регионах система может срабатывать слишком поздно, что ослепляет других водителей.
Голосовое управление мультимедиа
В бюджетных моделях эта функция часто не распознает команды на русском языке.
А какие стоит выбрать?
Система контроля слепых зон
На российских дорогах с интенсивным движением и частыми перестроениями эта система помогает избежать столкновений, предупреждая о транспортных средствах, находящихся вне поля зрения. Это особенно полезно в городах и при длительных поездках.
Камера заднего вида и круговой обзор
На тесных парковках и в условиях ограниченной видимости камеры значительно упрощают маневрирование. Круговой обзор ещё более эффективен — он позволяет видеть препятствия со всех сторон.
Автоматическое экстренное торможение (AEB)
Эта система самостоятельно реагирует на угрозу столкновения, если водитель отвлекся. Особенно полезна в зимний период, когда необходимо заранее реагировать на препятствия. Лучше выбирать модели с системой, которая распознаёт не только автомобили, но и пешеходов.
Подогрев лобового стекла и зеркал
Для зимы в большинстве российских регионов эта опция незаменима. Лёд, снег и запотевание больше не будут проблемой, если подогрев распространяется на всю площадь стекла.
Ассистент удержания в полосе
На трассах и шоссе такой ассистент помогает поддерживать правильное направление и предупреждает о возможном нарушении разметки. Это особенно важно для тех, кто проводит много времени за рулём.
А в этом автомобиле уже в базовой комплектации все предусмотрено для того, чтобы можно было и спеть караоке, и кино посмотреть.
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