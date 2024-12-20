Экономичный кроссовер Honda в России предлагают дешевле «китайцев»

Кроссовер Honda Vezel из Китая предлагают в России по цене от 2,2 млн рублей

В России начали продавать экономичный кроссовер Honda Vezel из Китая по цене от 2,18 млн рублей, что значительно дешевле аналогов из Китая.

Honda Vezel

Например, китайский Chery Tiggo 4 стоит от 2,38 млн рублей, а Changan CS35 Plus New — от 2,34 млн рублей. Цена рестайлингового Geely Coolray стартует с 2,8 млн рублей.

Новый Honda Vezel 2023 года с правым рулем могут доставить из Владивостока. Он оснащен тканевым салоном, мультимедийной системой с сенсорным экраном, светодиодной оптикой и литые диски. Такой кроссовер можно купить за 2,18 млн рублей, однако помощь с доставкой в регионы не оговаривается.

В другой компании из Владивостока предлагают леворульный вариант Vezel с комбинированным интерьером (ткань и эко-кожа) и более продвинутой мультимедийной системой.

Его цена — 2,34 млн рублей, и в эту сумму уже включены все расходы, включая доставку и растаможку.

В Москве же цены на Honda Vezel значительно выше: частный продавец предлагает его за 3,82 млн рублей, а официальный ретейлер — от 4,59 млн рублей.

Honda Vezel

Все кроссоверы оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 124 л.с. с вариатором и передним приводом.

Расход топлива составляет около 6,5 литров на 100 км, кроме того, автомобиль «переваривает» даже 92-й бензин.

Гибридные версии с мощностью 213 л.с., где стоит 1,5-литровый 106-сильный бензиновый ДВС, сопряженный со 130-сильным электродвигателем и тяговой батареей, стоят от 2,6 млн рублей.

Любопытно, что Sony и Honda создают седан с караоке и сервисом для просмотра фильмов. Электромобили под брендом Afelia будут оснащены сервисом караоке, в который уже загружено более чем 100 000 песен.

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Источник: «Автоновости дня»