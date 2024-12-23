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Эксперт рассказал, стоит ли спешить с покупкой автомобиля в декабре

Александр Корнев: Покупать машину сейчас точно выгоднее, чем будет потом

Ставки по автокредитам в России сейчас достигли 21-34,8%, а в среднем банки выдают их по ставке 26,39% годовых.

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Уже стало привычным ждать объявления Эльвиры Набиуллиной об очередном повышении ключевой ставки, ведь от этого зависит стоимость заемных денег. Не секрет, что большая доля новых автомобилей приобретается именно в кредит.

Так что же делать рядовому автолюбителю, который уже готов сменить машину, но пока может продержаться – продолжать ремонтировать старую и еще немного продлить срок ее службы. Срочно покупать, пока это не стало вообще неподъемным, или отложить покупку до лучших времен. Только вот до каких?

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Рынок сейчас находится под влиянием сразу нескольких факторов, активно влияющих на цены. Резкое повышение утильсбора в октябре повторится уже планово в январе. Иномарки станут дороже на 10-20% в первые полгода, примерно в этих пределах за новым сектором подтянется рынок машин с пробегом.

Российский автопром, защищенный от утильсбора местным производством, тоже будет расти из-за инфляции и дорогого обслуживания кредитов. Прибавка на 10-20% для отечественных марок в 2025 году кажется правдоподобной. С другой стороны, сильный сдерживающий эффект высокой ставки максимально ограничит аппетиты дилеров.

Придется ужиматься между отпускными ценами и маржой. Но тенденция на устойчивый рост цен все равно останется. Поэтому отсутствие традиционных предновогодних скидок никого не удивило, а некоторые заявили, что остающиеся на месте цены сами по себе уже скидка.

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Потенциальным покупателям в этой ситуации надо внимательно посмотреть в свой кошелек. Смогут ли их доходы обогнать рост цен, чтобы можно было успеть накопить, или придется обращаться за помощью в банк? Машины точно не станут дешевле, возможно, только рост цен чуть замедлится. Поэтому «сейчас» точно выгоднее, чем будет «потом».

Можно посоветовать выбрать что-то на вторичном рынке вместо нового. Если все-таки хотите новый автомобиль, но не хотите разориться, придется поискать редкие скидки от производителей. Некоторые китайские марки устраивают точечные распродажи определенных моделей. Еще один вариант сэкономить купить новую машину в зачет старой по трейд-ин.

Также держим в уме программу льготного кредитования.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 8
23.12.2024 
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