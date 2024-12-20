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Новый бюджетный кроссовер: а что с оснащением?

В Казахстане стартовали продажи кроссовера Hyundai Mufasa за ₽2,7 млн с АКП

Дебют нового кроссовера Hyundai Mufasa состоялся на рынке Казахстана, до этого он был моделью исключительно для китайского рынка. Выпуск автомобиля наладили на совместном предприятии Beijing Hyundai в Китае.

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Hyundai Mufasa – этот кроссовер в линейке бренда стоит на ступень ниже соплатформенного Hyundai Tucson. На авторынке Казахстана модель предлагается с безальтернативным двигателем объемом 2,0 л мощностью 160 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым автоматом, привод – передний. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) – от 13,79 до 14,19 млн тенге (примерно 2,7-2,8 млн рублей по текущему курсу) в зависимости от комплектации.

Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa

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В списке опций Hyundai Mufasa заявлены: цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с 12,4-дюймовым сенсорным дисплеем, сенсорный блок управления климат-контролем и электромеханический «ручник». При этом даже в топовой версии нет электрорегулировок пассажирского кресла и двухзонного климат-контроля.

Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa

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Продажи Hyundai Mufasa в Китае стартовали в 2023 году, и вскоре российские дилеры начали предлагать привезти кроссовер по схеме параллельного импорта за 2,5 млн рублей. На рынке России эта модель и сейчас присутствует, но цены на кроссоверы приближаются к 3 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Hyundai
Количество просмотров 15
20.12.2024 
Фото:Hyundai
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