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Эти «китайцы» станут лидерами спроса на российском рынке

«Автодом» назвал три китайские машины, которые будут популярны в РФ в 2025 году

В 2025 году некоторые модели китайских автомобильных марок будут пользоваться особенной популярностью у россиян, информирует пресс-служба ГК «Автодом».

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В премиум-сегменте лидером является бренд Exeed. Он укрепит позиции в будущем году, предлагая новые финансовые инструменты (Exeed Leasing), что найдет отклик на фоне удорожания кредитов в стране. Особенно эксперты отметили модель Exeed RX, сообщили в «Автодоме».

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Рост популярности автотуризма в РФ повлияет на рост спроса в будущем году на гибриды, позволяющие подключать бытовые приборы.

По мнению экспертов компании, наиболее востребован будет 6-местный внедорожник Li Auto L9 с холодильником и возможностью превратить кресла в спальное место. Запас хода авто в гибридном режиме равен 1,3 тыс. км.

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Любители драйва обратят внимание на спортивный лифтбек Changan Uni-V, оснащенный турбодвигателем мощностью 181 л.с. Автомобиль выделяет повышенная устойчивость при маневрах на высокой скорости, рассказали в «Автодоме».

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
20.12.2024 
Фото:Depositphotos
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