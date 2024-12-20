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Атмосферник, 6-ступенчатая АКП — корейский кроссовер дешевле «китайцев» уже в РФ

В РФ появился кроссовер Kia Sportage Ace от ₽3,3 млн на платформе Hyundai ix35

Продажи кроссовера Kia Sportage Ace/R на платформе «старого» Hyundai ix35 стартовали на рынке России, цены на автомобиль на классифайдах стартуют от 3,3 млн рублей.

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Для сравнения, даже китайские модели такого же класса, ввезенные в РФ официально, дороже. В частности, стоимость Changan CS75Plus New без учета скидок стартует от 3,59 млн рублей, Geely Atlas – от 3,517 млн рублей, за переднеприводный Jetour X90 Plus дилеры просят минимум 3,479 млн рублей.

Kia Sportage Ace
Kia Sportage Ace

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За минимальные 3,3 млн рублей продавец нового Sportage Ace в Екатеринбурге заявляет, что в цену уже входят оплаченный утильсбор и весь пакет документов для постановки авто на учет. Судя по фото в объявлении, у кроссовера черно-коричневый кожаный салон, мультифункциональный руль с кожаным ободом, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, цифровая приборная панель и большой сенсорный дисплей мультимедиа.

Kia Sportage Ace
Kia Sportage Ace

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Аналогичный Sportage Ace за 3,441 млн рублей продает мультибрендовый автосалон в Челябинске, модель тоже с черно-коричневым салоном с кожаной отделкой, цифровая «приборка», мультимедиа, люк и другие опции. Кроссоверы оснащены «базовым» атмосферным двигателем объемом 2,0 л мощностью 161 л.с., агрегатированным с классическим 6-ступенчатым автоматом, привод передний.

Также на рынке можно купить «классические» Kia Sportage, их ассортимент на классифайдах в декабре насчитывает несколько сотен автомобилей по цене от 2,99 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Kia
Количество просмотров 6
20.12.2024 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
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