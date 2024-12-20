Атмосферник, 6-ступенчатая АКП — корейский кроссовер дешевле «китайцев» уже в РФ

В РФ появился кроссовер Kia Sportage Ace от ₽3,3 млн на платформе Hyundai ix35

Продажи кроссовера Kia Sportage Ace/R на платформе «старого» Hyundai ix35 стартовали на рынке России, цены на автомобиль на классифайдах стартуют от 3,3 млн рублей.

Для сравнения, даже китайские модели такого же класса, ввезенные в РФ официально, дороже. В частности, стоимость Changan CS75Plus New без учета скидок стартует от 3,59 млн рублей, Geely Atlas – от 3,517 млн рублей, за переднеприводный Jetour X90 Plus дилеры просят минимум 3,479 млн рублей.

Kia Sportage Ace

За минимальные 3,3 млн рублей продавец нового Sportage Ace в Екатеринбурге заявляет, что в цену уже входят оплаченный утильсбор и весь пакет документов для постановки авто на учет. Судя по фото в объявлении, у кроссовера черно-коричневый кожаный салон, мультифункциональный руль с кожаным ободом, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, цифровая приборная панель и большой сенсорный дисплей мультимедиа.

Kia Sportage Ace

Аналогичный Sportage Ace за 3,441 млн рублей продает мультибрендовый автосалон в Челябинске, модель тоже с черно-коричневым салоном с кожаной отделкой, цифровая «приборка», мультимедиа, люк и другие опции. Кроссоверы оснащены «базовым» атмосферным двигателем объемом 2,0 л мощностью 161 л.с., агрегатированным с классическим 6-ступенчатым автоматом, привод передний.

Также на рынке можно купить «классические» Kia Sportage, их ассортимент на классифайдах в декабре насчитывает несколько сотен автомобилей по цене от 2,99 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru