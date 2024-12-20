Сенаторы одобрили увеличение штрафов за «популярные» нарушения ПДД

Совет Федерации одобрил повышение штрафов за нарушения ПДД с 1 января 2025 года

Верхняя палата парламента РФ одобрила проект закона о повышении штрафов за нарушения ПДД в ходе пленарного заседания. Трансляция велась на сайте Совета Федерации.

В случае подписания документа президентом РФ он вступит в силу 1 января 2025 года.

Штрафы вырастут в 1,5 раза за превышение скорости, управление авто в состоянии опьянения, проезд на красный свет и непристегнутые ремни безопасности, до 5 тыс. руб. повысится штраф за повторную езду без полиса ОСАГО.

Также уменьшится скидка при своевременной оплате штрафов – с 50 до 25%.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.