Сенаторы одобрили увеличение штрафов за «популярные» нарушения ПДД
Совет Федерации одобрил повышение штрафов за нарушения ПДД с 1 января 2025 года
Верхняя палата парламента РФ одобрила проект закона о повышении штрафов за нарушения ПДД в ходе пленарного заседания. Трансляция велась на сайте Совета Федерации.
В случае подписания документа президентом РФ он вступит в силу 1 января 2025 года.
Штрафы вырастут в 1,5 раза за превышение скорости, управление авто в состоянии опьянения, проезд на красный свет и непристегнутые ремни безопасности, до 5 тыс. руб. повысится штраф за повторную езду без полиса ОСАГО.
Также уменьшится скидка при своевременной оплате штрафов – с 50 до 25%.
Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.
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Фото:Depositphotos
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20.12.2024
Фото:Depositphotos
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