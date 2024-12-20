Названы самые популярные машины с пробегом в России

«Автостат»: самым популярным автомобилем с пробегом в ноябре стал ВАЗ-2107

На рынке подержанных авто по-прежнему лидирует ВАЗ-2107, хотя спрос на модель относительно октября упал с 14 282 до 13 390 единиц. При этом он заметно увеличился в годовом выражении: в ноябре 2023 года россияне купили только 8902 ВАЗ-2107.

На второй строчке Lada Samara/ВАЗ-2114, на третьей – Kia Rio (в ноябре продано 9924 авто (-18,6% к октябрю 2024 года).

В топ-5 также вошли Hyundai Solaris (9881 ед. (-16,6%) и Lada 4×4/Niva Legend (9878 ед. (-7,3%). 9401 Lada Priora было продано в ноябре (- 4,3% относительно октября).

Примерно на 14% снизился спрос на Ford Focus (продано 9379 ед.) и Toyota Corolla (8390 экз.).

ВАЗ-2107

На девятой строчке расположился Toyota Camry (7512 авто, -9,7%), десятую занял ВАЗ-2110 (7344 ед., -4,4%). Прирост спроса на эти модели в годовом выражении составил 11% и 11,8% соответственно.

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Источник: «Автостат»