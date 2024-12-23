Этот новый «китаец» установил рекорд продаж: в чем секрет популярности

В КНР новый кроссовер Geely Galaxy Starship 7 купили 10 000 человек за 13 дней

Компания Geely сообщила, что за 13 дней с момента запуска в КНР модели Galaxy Starship 7 EM-i было продано свыше 10 000 автомобилей. Это лучший результат для сегмента гибридных кроссоверов.

Geely Galaxy Starship 7 EM-i

Модель презентовали 6 декабря. Ее длина составляет 4740 мм при колесной базе 2755 мм, цена составляет от 13 670 до 18 180 долларов в зависимости от комплектации.

Geely Galaxy Starship 7 EM-i

Новинка получила аудиосистему с 16 динамиками и систему HUD, сиденья с функцией массажа и вентиляции, панорамный обзор, боковые шторки безопасности и режим охраны.

Силовая установка Thor EM-i включает 1,5-литровый атмосферник мощностью 111 л.с. и электродвигатель на 217 л.с. Система включает гибридный привод 11-в-1, КПД двигателя равно 46,5%. Запас хода – 120 км на чистом электричестве и до 1420 км при использовании бензина.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

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Источник: Ithome