Водителям объяснили, почему прогревать двигатель без выезда на дорогу не нужно

Эксперт Константинов объяснил, чем опасен холостой прогрев мотора зимой

Глава департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов рассказал об опасности прогрева мотора без выезда на дорогу. Он отметил, что современные двигатели рассчитаны на длительную работу в движении, а не на холостом ходу.

Долгая работа мотора стоящего автомобиля может привести к образованию нагара на стенках цилиндров и свечах зажигания, рассказал специалист. Это уменьшит эффективность работы мотора и уменьшит его ресурс.

К тому же долгая работа двигателя без нагрузки сильно загрязняет окружающую среду, поскольку при этом выделяется больше вредных веществ. Это негативно отражается на экологии и на здоровье людей, в особенности если автомобиль припаркован рядом с жилыми домами или в закрытых помещениях, где выхлопные газы могут накапливаться.

В старых машинах с изношенной электропроводкой и системой охлаждения долгий прогрев мотора может спровоцировать пожар, прибавил Константинов.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: Российская газета