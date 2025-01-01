Дорогие и дешевые шины: названы основные отличия

Ikon Tyres перечислил три отличия между дешевыми и дорогими зимними шинами

Компания Ikon Tyres перечислила основные различиях между дорогими и дешевыми зимними покрышками. Прежде всего, различается рецептура резиновой смеси: чем больше натурального каучука содержится в составе, тем выше будет стоимость шины. Такая шина обеспечит лучшее сцепление с дорогой при минусовых температурах, поскольку не будет «дубеть».

У более дорогих и дешевых шин разные конструкционные особенности. У покрышки есть индексы скорости и несущей способности. Более дорогая шина отличается повышенной прочностью, способна вынести большие нагрузки.

Третье глобальное отличие – инновации. У дорогих шин больше шипов, они имеют сложную форму, увеличивающую сцепные свойства.

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Источник: Газета.ru