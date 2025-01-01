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Увидели пятно под машиной – что делать

Эксперт Трушкова перечислила четыре типа опасных пятен, появляющихся под машиной

Директор по сервису дилерского холдинга «Рольф» Юлия Трушкова рассказала об опасных типах пятен, которые могут появиться под машиной. Она пояснила, что сперва нужно определить природу жидкости. Если она коричневая или чёрная и при этом вязкая, то это моторное масло.

Красноватый либо коричневый цвет говорят о том, что произошла утечка трансмиссионной жидкости, а прозрачное или слегка коричневое пятно с легким запахом гликоля укажут на тормозную жидкость.

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Автомобилисту необходимо осмотреть место, откуда идет утечка, и проверить уровень техжидкостей в автомобиле. Если уровень критически низок, лучше отбуксировать машину в автосервис. Если утечка небольшая, следует посетить ближайший сервисный центр для диагностики, подытожила Трушкова.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 112
01.01.2025 
Фото:Depositphotos
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