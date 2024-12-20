В этот раз пронесло: Банк России решил не поднимать ключевую ставку

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Центробанк по итогам прошедшего сегодня, 20 декабря, заседания совета директоров неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это следует из официального заявления регулятора.

«Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых», – говорится в заявлении.

Впервые ключевую ставку Банк России повысил в июле 2024 года на фоне разогнавшейся инфляции, стремительного роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий. Ставку повысили на два процентных пункта, до 18% годовых.

В сентябре Центробанк снова повысил ставку – на один процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – опять на два процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Причем регулятор анонсировал возможное повышение ключевой ставки в дальнейшем.

Ранее новый рекорд обновился в октябре, тогда Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. В Совете директоров банка отметили, что внутренний спрос превышает возможности предложения товаров и услуг, поэтому нужно ужесточить денежно-кредитную политику с целью снижения инфляционных ожиданий. По прогнозам, при сохранении текущей политики в 2025 году годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% и останется на уровне около 4%.

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Источник: 1prime.ru