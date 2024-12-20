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Флагманская модель отечественного автозавода получит АКП в 2025 году

Ульяновский автозавод готовится к обновлению модельного ряда в 2025 году

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в 2025 году обновит модельный ряд своей продукции. в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе отечественного предприятия.

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Отмечается, что уже в марте будущего года на авторынок России выйдет УАЗ Профи в модификации «Полуторка» с дизельным двигателем и 6-ступенчатой МКП в заднеприводной версии. Дебют версии с полным приводом запланирован на четвертый квартал 2025 года.

В это же время внедорожник УАЗ Патриот получит новую 6-ступенчатую механическую коробку передач – она будет доступна в сочетании и с дизельным, и бензиновым двигателем.

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В перспективе, флагманскую модель УАЗ тоже оснастят автоматической коробкой передач, но конкретных сроков на предприятии пока не назвали. Напомним, согласно данным «Автостата», продажи Ульяновского автозавода в ноябре 2024 года составили 2665 экземпляров. А всего по итогам 11 месяцев с начала текущего года продажи автомобилей УАЗ в России достигли 31 582 единиц.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 15
20.12.2024 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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