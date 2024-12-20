Водителям перечислили 4 простых совета экономии при покупке автомобиля

Эксперт Рязанов: кроме трейд-ин есть еще способы экономии при покупке машины

Чтобы приобрести новый автомобиль с максимальной выгодой, нужно следовать некоторым простым правилам. О различных способах экономии при покупке машины в текущих реалиях рынка рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

Он рассказал, что при выборе автомобиля на вторичном рынке нужно в первую очередь изучить «одноклассников».

«Люди часто зацикливаются на одной модели, потому что она каким-то образом попала в их поле зрения. Без потери в качестве, комфорте и безопасности вы сможете найти альтернативу: например, вместо немецкого кроссовера приобрести корейский», – подчеркивает специалист.

Очень важно изучить историю автомобиля по отчетам, и тогда можно избежать грубых ошибок или использовать информацию как повод для торга. Уважающая себя компания с хорошей репутацией, торгующая машинами с пробегом, без проблем вышлет отчеты по звонку без необходимости приезжать к ним в центр, подчеркивает Рязанов.

Чтобы найти выгодный вариант, нужно расширить географию поиска, чтобы сэкономить на межрегиональной разнице в ценах вторичного рынка – разница в этом случае достигает до 30%, констатирует эксперт.

«Скидку по-прежнему можно получить в рамках программы трейд-ин, при использовании заемных средств, плюс если выбрать не самую популярную модель или комплектацию. Кроме того, поможет сэкономить покупка авто в режиме онлайн: так можно избежать навязывания дополнительных услуг или опций», – перечисляет специалист.

Новый автомобиль с выгодой можно приобрести в процессе рестайлинга – когда новая версия автомобиля уже вышла в продажу, а предыдущая еще есть в наличии у дилеров, объясняет Рязанов. С большой долей вероятности такую модель можно купить на порядок дешевле модернизированной модели, подытожил эксперт.

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Источник: lenta.ru