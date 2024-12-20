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Коэффициенты на обязательную «автогражданку» вырастут: чего ждать автовладельцам

Глава РСА Уфимцев анонсировал изменение коэффициентов на ОСАГО в 2025 году

Тарифы на страховые полисы ОСАГО в 2025 году в России увеличатся. О грядущих изменениях заявил глава организации Евгений Уфимцев.

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Кроме корректировки ряда территориальных коэффициентов увеличатся и коэффициенты за допуск к управлению транспортным средством неограниченного круга лиц – с 2,32 до 3,16, уточнил Уфимцев.

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В частности, для мотоциклистов границы тарифного коридора «автогражданки» расширят и вверх, и вниз на 20%. Причем при расчете тарифов ОСАГО мотоциклистам будут учитывать индивидуальные, отличные от других транспортных средств «коэффициент мощности» (КМ) и «коэффициент возраст-стаж» (КВС).

Что касается общественного транспорта, то в этом сегменте тарифный коридор расширится в обе стороны на 11,6%, а для грузовиков массой не более 16 тонн цены увеличатся на 20%. В мегаполисах снизят отдельные значения территориальных коэффициентов, а в небольших городах и населенных пунктах – повысят.

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Большая часть нововведений вступит в силу уже в начале 2025 года, соответствующий проект указания Центробанка в настоящее время рассматривается в Минюсте. Изменения в отношении мотоциклистов стартуют к началу следующего мотосезона – весной 2025 года.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 14
20.12.2024 
Фото:АГН Москва
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