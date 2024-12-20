Проверены временем: три самых надежных хэтчбека на авторынке РФ

Эксперт Рязанов назвал три недорогих и надежных хэтчбека в России

Самыми недорогими и надежными хэтчбеками на вторичке в России являются Skoda Fabia, Kia Picanto и Kia Rio, сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

Он пояснил при этом, что у Skoda Fabia 2015–2021 г. в. наблюдаются проблемы с кондиционером и аккумулятором, но в числе важных плюсов просторный салон, большой багажник и хорошая управляемость.

Skoda Fabia

Самыми надежными у этой модели считаются версии с 1,4-литровым мотором и МКП, а также мотором на 1,6 литра и АКП, стоимость стартует от 400 тыс. рублей.

Также Рязанов упомянул Kia Picanto 2011–2017 г. в. Лучшим вариантом будет версия с 1,3-литровым мотором и 4-ступенчатой АКП. Средняя цена 685 тыс. рублей. К уязвимым местам этой машины эксперт отнес стойки и втулки стабилизатора, менять их нужно каждые 40-50 тыс. км пробега.

Kia Picanto

Еще очень надежными считаются Kia Rio 2011–2017 г. в. Они оснащались 106-сильным атмосферником G4FA объемом 1,4 литра и 123-сильным G4FC объемом 1,6 литра, у этих моторов большой ресурс. Цены на подержанный Kia Rio в удовлетворительном состоянии начинаются от 670 тыс. рублей.

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Kia Rio

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Источник: «Газета.Ru»