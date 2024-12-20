ЦБ решил не менять ключевую ставку: что будет с продажами машин

Эксперт Бойко назвала последствия решения ЦБ не менять ключевую ставку

Глава департамента финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко прокомментировала известие о том, что ЦБ решил не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 21%. Это решение говорит о стремлении регулятора удерживать баланс между необходимостью борьбы с инфляцией и поддержанием экономической активности, считает эксперт.

По ее мнению, данное решение сигнализирует рынку, что в ближайшее время резких изменений не ожидается, а в среднесрочной перспективе возможна корректировка ставки в меньшую сторону.

При этом Бойко отметила, что действующая ставка уже высока, что сказывается на доступности автокредитования. Уже в ноябре спрос на автокредиты упал более чем на 20%.

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Источник: «Российская газета»