Автомобиль провалился сквозь землю: новая фобия владельцев гаражей
Недавний инцидент в Воронеже стал настоящей сенсацией и привлек внимание местных жителей и СМИ. В Центральном районе города автомобиль россиянина неожиданно провалился под землю в гараже, что стало следствием коммунальной аварии. Как сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж», данное происшествие вызвало серьезные опасения у владельцев гаражей и жителей района.
По предварительным данным, причиной провала автомобиля стал подмыв грунта, вызванный аварией на коммунальных сетях. Вода, вероятно, подтопила основание гаража, что и привело к его обрушению.
Коммунальные службы, реагируя на ситуацию, начали работу по устранению утечки и восстановлению нормального функционирования сетей. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что на месте инцидента трудятся специалисты ресурсоснабжающей организации и управа района.
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Источник: Мой и твой Воронеж