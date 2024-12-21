Автомобиль провалился сквозь землю: новая фобия владельцев гаражей

В Воронеже автомобиль ушел под землю в гараже в результате коммунальной аварии

Недавний инцидент в Воронеже стал настоящей сенсацией и привлек внимание местных жителей и СМИ. В Центральном районе города автомобиль россиянина неожиданно провалился под землю в гараже, что стало следствием коммунальной аварии. Как сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж», данное происшествие вызвало серьезные опасения у владельцев гаражей и жителей района.

По предварительным данным, причиной провала автомобиля стал подмыв грунта, вызванный аварией на коммунальных сетях. Вода, вероятно, подтопила основание гаража, что и привело к его обрушению.

Коммунальные службы, реагируя на ситуацию, начали работу по устранению утечки и восстановлению нормального функционирования сетей. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что на месте инцидента трудятся специалисты ресурсоснабжающей организации и управа района.

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Источник: Мой и твой Воронеж