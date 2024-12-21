Водитель автобуса насильно высадил пассажиров из-за ссоры с женщиной

В Оренбурге водитель автобуса высадил пассажиров и был отстранен от работы

В Оренбурге разгорелся скандал, связанный с инцидентом, произошедшим на маршруте № 78Н. Водитель этого автобуса оказался в центре внимания после того, как поссорился с женщиной и в результате принял решение выгнать всех пассажиров из транспорта.

13 декабря в одном из городских пабликов «Администрация города Оренбурга» в ВКонтакте появилась жалоба от пассажиров, ставших свидетелями конфликта. По словам очевидцев, водитель автобуса начал ссору с женщиной, которая, по всей видимости, выражала недовольство его поведением или работой. В результате водитель выгнал всех пассажиров из автобуса.

После получения жалобы администрация города оперативно отреагировала на инцидент. Водитель был отстранен от работы и с ним провели беседу, в ходе которой ему напомнили о недопустимости подобного поведения по отношению к пассажирам.

В настоящее время проводится внутренняя проверка, цель которой установить все обстоятельства произошедшего. В зависимости от результатов проверки, ему может грозить дисциплинарная ответственность.

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Источник: Администрация города Оренбурга