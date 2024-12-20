Водителям рассказали, как с 1 января изменятся тарифы на техосмотр

Названы регионы России, в которых цены на техосмотр вырастут сильнее всего

Цены на технический осмотр (ТО) транспортных средств вырастут в России с 1 января 2025 года, причем жители Кубани и Амурской области будут платить больше остальных.

В большинстве регионов ТО подорожает на 7,4-7,5% (с 1021-1022 руб. до 1097-1098 руб.). Один из самых высоких тарифов установлен в Амурской области, там цена вырастет с 1,57 тыс. руб. до 1,69 тыс. руб., и Ненецком автономном округе (с 1,5 тыс. руб. до 1,6 тыс. руб.), Краснодарском крае (с 1,45 тыс. руб. до 1,56 тыс. руб.).

Почти в два раза меньше за ТО отдадут жители Ивановской (981 руб.), Кемеровской областей (997 руб.) и ЛНР (980 руб.). По Петербургу, Дагестану, Ингушетии пока нет данных о новых тарифах.

В пресс-службе ФАС подчеркнули, что проведут анализ в начале 2025 года. Ежегодная индексация тарифов введена в России с 2022 года, регионы каждый год до 20 декабря запрашивают у операторов ТО сведения о расходах (фонде оплаты труда, затратах на оборудование, электроэнергию, бухгалтерскую отчетность и т. д.), для расчета «экономически обоснованного» тарифа.

При условии наличия данных от менее половины отраслевых компаний, чиновники увеличивают стоимость согласно индексу потребительских цен. В 2024 году такая ситуация сложилась в Алтайском крае, Тамбовской и Саратовской областях, Красноярском крае.

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Источник: kommersant.ru