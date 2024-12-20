Эти автомобили подешевели на миллион рублей в России

В России пикап Foton Tunland стал дешевле на 1,2 млн рублей

«МБ РУС» снизил цены на пикапы Foton Tunland и фургоны Foton Toano. В рамках спецпредложения первый теперь доступен по цене от 2 658 500 рублей (выгода от 950 000 рублей). Foton Toano со средней крышей и длинной колесной базой стоит от 2 591 000 рублей (выгода 1 200 000 рублей).

Комплектация Comfort пикапа Foton Tunland включает подушки безопасности, центральный тачскрин диагональю 10,25 дюйма, адаптивный круиз-контроль и другое. Под капотом пикапа дизельный мотор мощностью 162 л. с., 8-ступенчатая АКП, привод полный.

Foton Tunland

Toano оснащается мотором объемом 2.8 литра китайского производства, который ранее устанавливали на дизельные версии Газели, и 6-ступенчатой МКП Getrag MT82.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: «МБ РУС»