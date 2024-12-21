Популярный японский внедорожник получил более проходимую версию

Lexus GX 2025 дебютировал в двух внедорожных версиях Overtrail и Overtrail+

Компания Lexus представила долгожданный обновленный внедорожник GX 2025 модельного года.

Обновленный Lexus GX 2025 получил современный и агрессивный внешний вид, который подчеркивает его внедорожный характер. Элементы дизайна, такие как массивная решетка радиатора и выразительные фары, придают автомобилю уверенный и солидный облик.

Lexus GX 2025

Одним из ключевых обновлений является увеличение дорожного просвета на 1 дюйм (2,54 см) для версий Overtrail и Overtrail+. Система KDSS, отключающая стабилизаторы поперечной устойчивости на бездорожье, также добавляет автомобилю гибкости и маневренности, позволяя ему адаптироваться к различным условиям.

Под капотом обновленного Lexus GX установлен турбомотор V6 объемом 3,4 литра, который развивает мощность 349 л.с. Этот двигатель работает в паре с 10-ступенчатой АКП. Автомобиль обладает полным приводом с межосевым дифференциалом Torsen.

Все комплектации Lexus GX 2025 теперь оснащены электроприводами регулировки рулевой колонки.

Мировые продажи обновленного Lexus GX начнутся в начале 2025 года. Цены на автомобиль в США варьируются от $65,3 тыс. до $80,4 тыс. (примерно от ₽6,8 до ₽8,3 млн), в зависимости от комплектации.

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Источник: Lexus