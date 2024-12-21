Корейский бренд обозначил сроки своего возвращения в Россию

Продажи автомобилей KGM Korando в России начнутся в первом квартале 2025 года

SsangYong Korando, знакомый российским автолюбителям, возвращается, но теперь под новым именем – KGM Korando. Компания-дистрибьютор «РЭКС Моторс» официально объявила о старте продаж в первом квартале 2025 года.

KGM Korando будет доступен в трех комплектациях, предусмотрены версии как с передним, так и с полным приводом.

SsangYong Korando

Под капотом KGM Korando будет установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 280 Нм. В паре с ним будет работать шестиступенчатый автоматическая коробка передач Aisin.

Пятилетняя гарантия с ограничением пробега в 100 тыс. километров – весомый аргумент в пользу KGM Korando. Также компания планирует локализовать сборку В России во второй половине 2025 год.

Интерьер SsangYong Korando

Пока остаются открытыми вопросы о конкретных ценах, уровнях оснащения и дизайнерских особенностях российской версии KGM Korando. «РЭКС Моторс» обещает раскрыть больше деталей ближе к старту продаж.

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Источник: Газета.Ru